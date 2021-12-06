Ф'юрі заговорив про завершення кар'єри: Усик ще має шанс на бій з "Циганським королем"

Олександр Усик близький до того, щоб стати одним із останніх суперників у кар'єрі Тайсона Ф'юрі. Британський боксер задумався, щоб повішати рукавички на цвях.

Ф'юрі: Залишилось лише декілька поєдинків

Тайсону Ф'юрі 33 роки, а він вже заговорив, що його професійна кар'єра підходить до свого завершення. Британець пригадав, що зміг себе повернути у хорошу форму та знову вийти на ринг.

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Прихильники боксу ще близько року зможуть насолоджувати боями "Циганського короля".

Усе своє життя я не бачив того, що буду боксувати до 40. Думаю, що ще близько року і повішаю рукавиці на цвях. Залишилось лише декілька поєдинків. Я піду, адже мені не буде чого більше доводити, у мене не залишилось незакінчених справ,

– зізнався Ф'юрі.

Тайсону байдуже, як завершаться його останні поєдинки у кар'єрі, але він гарантував фанатам, що бої будуть цікавими. Британський боксер має намір насолоджувати шляхом, який пройшов за усю кар'єру.

Також за цей час у боксі Ф'юрі не став тим боксером, який намагався уникнути серйозних суперників.

"Якщо WBC призначить Вайта обов'язковим претендентом на мій пояс, то ми поб'ємось. А до того часу про що говорити? Погодився б я на титул Franchise? Не знаю, поки такі пропозиції мені не надходили. А якщо будуть, то задумаюсь над ними", – додав боксер із Великої Британії.

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