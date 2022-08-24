Ф'юрі вимагає космічний гонорар за бій проти Усика за абсолют
Джерело:інстаграм Тайсона Ф'юрі
Олександр Усик зробив усе, щоб побити за звання абсолютного чемпіона світу. Після переможного реваншу проти Ентоні Джошуа залишилось лише повернути на ринг Тайсона Ф'юрі.
Ф'юрі: Краще дати мені пів мільярда доларів
Британський боксер не охоче погоджується на бій проти Олександра Усика. Тайсон Ф'юрі усіма своїми діями показує, що хоче багато грошей, або він просто боїться українського боксера.
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"Циганський король" вже неодноразово говорив про шалені суми. Цього разу Ф'юрі запевнив, що повинен отримати найбільший в історії боксу гонорар.
Цікаво, що Тайсон заявив. що міг би провести двобій безкоштовно, якби його суперником був Ентоні Джошуа. А так доведеться платити.
Найбільший у світі бій має пройти за найбільші у світі гроші. Якщо я поставлю все на бій проти невідомого іноземця, краще дати мені пів мільярда доларів. Якщо ні, то утримуйте цього маленького лоха. Якби це був Джошуа, то я б бився безкоштовно, але ні,
– сказав Ф'юрі.
Усик закликає Ф'юрі повернутись на ринг
- Усик ще на ринзі після перемоги над Джошуа заявив про бій проти Ф'юрі. Олександр сказав, що буде битись за звання абсолютного чемпіона світу або не буде битись узагалі.
- У коментарі DAZN українець вкотре звернувся до Тайсона. На що отримав швидку та самовпевнену відповідь від британця.
- Відповідь українського боксера була не менш яскрава. Усик сказав, що Тайсону перемоги лише тільки сняться.
- Якщо вдасться повернути Ф'юрі, то поєдинок за абсолют може відбутись у Саудівській Аравії. Шейхи зацікавлені у бою та готові провести зустріч ще 17 грудня 2022 року у Ер-Ріяді.
- "Циганський король" раніше говорив про гонорар у вигляді 62,5 мільйона фунтів.