Ф'юрі вимагає космічний гонорар за бій проти Усика за абсолют

Олександр Усик зробив усе, щоб побити за звання абсолютного чемпіона світу. Після переможного реваншу проти Ентоні Джошуа залишилось лише повернути на ринг Тайсона Ф'юрі.

Ф'юрі: Краще дати мені пів мільярда доларів

Британський боксер не охоче погоджується на бій проти Олександра Усика. Тайсон Ф'юрі усіма своїми діями показує, що хоче багато грошей, або він просто боїться українського боксера.

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"Циганський король" вже неодноразово говорив про шалені суми. Цього разу Ф'юрі запевнив, що повинен отримати найбільший в історії боксу гонорар.

Цікаво, що Тайсон заявив. що міг би провести двобій безкоштовно, якби його суперником був Ентоні Джошуа. А так доведеться платити.

Найбільший у світі бій має пройти за найбільші у світі гроші. Якщо я поставлю все на бій проти невідомого іноземця, краще дати мені пів мільярда доларів. Якщо ні, то утримуйте цього маленького лоха. Якби це був Джошуа, то я б бився безкоштовно, але ні,

– сказав Ф'юрі.

Усик закликає Ф'юрі повернутись на ринг