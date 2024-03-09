Усик стоїть на заваді: Ф'юрі прокоментував можливість проведення бою проти Джошуа
Джерело:ESPN
У столиці Саудівської Аравії 8 березня відбувся вечір боксу. Його головною подією став бій Ентоні Джошуа та Френсіса Нганну.
Британець здобув феєричну перемогу вже у другому раунді нокаутом. До цього він встиг тричі відправити камерунського бійця в нокдаун та не залишив йому жодного шансу.
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Ф'юрі змінив риторику
Після бою Ентоні Джошуа заявив, що його метою є проведення поєдинку проти переможця битви за абсолют Усик – Ф'юрі.
Таку можливість прокоментував "Циганський король", який раніше безліч разів обливав Ей Джея брудом та заявляв, що ніколи не вийде з ним у ринг. Наразі він змінив свою думку та не став відкидати таку можливість.
З якоїсь причини протягом останніх п’яти років завжди щось заважало нам побитися з Джошуа. І цього разу між нами стоїть титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Тож цей бій поки що на другому плані. На жаль, у мене зараз важливіші справи з Усиком 18 травня, а в жовтні ми проведемо реванш. Отже, якщо Джошуа ще буде доступний після цього, ми зможемо зустрітися,
– сказав Ф’юрі.
Зазначимо, що раніше про плани провести супербій між переможцем пари Джошуа – Нганну та наступним абсолютом заявляв голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, який займається організацією вечорів боксу.Цікаво. Тайсон Ф'юрі відвідав бій Джошуа – Нганну. Після нокауту його реакція потрапила в об'єктиви камер та вже стала вірусною в мережі.