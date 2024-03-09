Британець здобув феєричну перемогу вже у другому раунді нокаутом. До цього він встиг тричі відправити камерунського бійця в нокдаун та не залишив йому жодного шансу.

До теми "Зробив те, чого не зміг Ф’юрі": Нганну прокоментував поразку від Джошуа

Ф'юрі змінив риторику

Після бою Ентоні Джошуа заявив, що його метою є проведення поєдинку проти переможця битви за абсолют Усик – Ф'юрі.

Таку можливість прокоментував "Циганський король", який раніше безліч разів обливав Ей Джея брудом та заявляв, що ніколи не вийде з ним у ринг. Наразі він змінив свою думку та не став відкидати таку можливість.

З якоїсь причини протягом останніх п’яти років завжди щось заважало нам побитися з Джошуа. І цього разу між нами стоїть титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Тож цей бій поки що на другому плані. На жаль, у мене зараз важливіші справи з Усиком 18 травня, а в жовтні ми проведемо реванш. Отже, якщо Джошуа ще буде доступний після цього, ми зможемо зустрітися,

– сказав Ф’юрі.

Зазначимо, що раніше про плани провести супербій між переможцем пари Джошуа – Нганну та наступним абсолютом заявляв голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, який займається організацією вечорів боксу.

Цікаво. Тайсон Ф'юрі відвідав бій Джошуа – Нганну. Після нокауту його реакція потрапила в об'єктиви камер та вже стала вірусною в мережі.