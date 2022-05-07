Ф'юрі повернеться заради чемпіонського бою проти переможця реваншу Усик – Джошуа
Джерело:iFL TV
Нещодавно Тайсон Ф'юрі несподівано оголосив про закінчення кар'єри. Однак у боксерській спільноті впевнені, що "Циганський король" блефує та повернеться на ринг заради титулів.
Хірн: Я думаю, тут річ в тому, як його змотивувати
Промоутер Ентоні Джошуа впевнений, що у заяві Тайсона Ф'юрі не йде мова про пенсію. Британському боксеру просто потрібно знайти нову мотивацію, щоб знову вийти на ринг.
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"Перш за все уточнимо, що Ф'юрі не втік на пенсію. Він отримає дзвінок з WBC: "Ви дійсно завершили кар'єру і залишаєте титул?". І він скаже: "Ні", – сказав представник Ентоні.
Едді Хірн додав, що такою мотивацією може стати двобій між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком. "Циганський король" міг би побитись проти переможця реваншу за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.
На думку промоутера, Ф'юрі навіть може бути фаворитом цього протистояння. Хірн вірить у те, що його підопічний візьме реванш в Усик та вийде на ринг проти свого земляка з Великої Британії.
Я думаю, тут річ в тому, як його змотивувати. І для цього йому потрібен грандіозний поєдинок і це буде бій за звання абсолютного чемпіона проти переможця реваншу Усик – Джошуа. Він точно повинен розглянути цей варіант, адже так він зможе закріпити себе в списку кращих боксерів в історії,
– розповів Хірн.
Боксерський трикутний Ф'юрі – Усик – Джошуа
- Британський боксер заявляв, що поєдинок проти Ділліана Уайта стане останнім у його кар'єрі. Тайсону вдалось успішно захистити титул WBC у важкій вазі. Ф'юрі нокаутував суперника у шостому раунді.
- Після поєдинку "Циганський король" наголосив, що ніколи не поб'ється проти Усика.
- Тайсон впевнений, що перемога Усика над Джошуа у реванші поставить "хрест" на кар'єрі Ентоні.
- Олександр заради другого бою проти Джошуа спеціально покинув Україну, де зараз відбувається війна проти Росії. До цього боксер був у лавах територіальної оборони Київської області. Але запевнив, що його повернення на ринг принесе значно більше користі країні, ніж його патрулювання у теробороні.
- Завдяки реваншу Усик хоче зібрати для України близько одного мільйона доларів.
- Реванш з Джошуа може відбутись 23 липня 2022 року. Серед країн для проведення бою розглядають Саудівську Аварію та Велику Британію.