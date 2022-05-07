Ф'юрі повернеться заради чемпіонського бою проти переможця реваншу Усик – Джошуа

Нещодавно Тайсон Ф'юрі несподівано оголосив про закінчення кар'єри. Однак у боксерській спільноті впевнені, що "Циганський король" блефує та повернеться на ринг заради титулів.

Хірн: Я думаю, тут річ в тому, як його змотивувати

Промоутер Ентоні Джошуа впевнений, що у заяві Тайсона Ф'юрі не йде мова про пенсію. Британському боксеру просто потрібно знайти нову мотивацію, щоб знову вийти на ринг.

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"Перш за все уточнимо, що Ф'юрі не втік на пенсію. Він отримає дзвінок з WBC: "Ви дійсно завершили кар'єру і залишаєте титул?". І він скаже: "Ні", – сказав представник Ентоні.

Едді Хірн додав, що такою мотивацією може стати двобій між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком. "Циганський король" міг би побитись проти переможця реваншу за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

На думку промоутера, Ф'юрі навіть може бути фаворитом цього протистояння. Хірн вірить у те, що його підопічний візьме реванш в Усик та вийде на ринг проти свого земляка з Великої Британії.

Я думаю, тут річ в тому, як його змотивувати. І для цього йому потрібен грандіозний поєдинок і це буде бій за звання абсолютного чемпіона проти переможця реваншу Усик – Джошуа. Він точно повинен розглянути цей варіант, адже так він зможе закріпити себе в списку кращих боксерів в історії,

– розповів Хірн.

Боксерський трикутний Ф'юрі – Усик – Джошуа