У захваті від обох: титулований МакГрегор дав свою оцінку бою Ф'юрі – Нганну, згадавши Усика

28 жовтня відбувся виставковий боксерський бій між Тайсоном Ф'юрі та колишнім чемпіоном ММА Френсісом Нганну. Від нього не очікували конкурентної боротьби, проте камерунець зміг здивувати поціновувачів боксу й тепер усі обговорюють, що серед важковаговиків з'явився новий серйозний претендент на титули.

Перемогу все ж таки здобув Тайсон Ф'юрі, але вона не виглядала переконливою й була призначена роздільним рішенням суддів. Британець вже у третьому раунді побував у нокдауні й через велику кількість пропущених від Френсіса Нганну його бій за абсолют проти Олександра Усика з великою ймовірністю не відбудеться у 2023 році.

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МакГрегор у захваті від сучасного боксу

Своєю думкою стосовно резонансного виставкового бою поділився колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор. Він компліментарно висловився про сучасний бокс у хевівейті та порівняв Френсіса Нганну й Олександра Усика:

Бокс у надважкій вазі зараз дивовижний. Додайте до переліку тепер ще й Нганну. Не буде ніяких проблем організувати Френсісу поєдинки з Джошуа та Чісорою. Нганну – ще один претендент у надважкій вазі. Яке ж міцне підборіддя в Тайсона – матір Божа. Усик зараз хоче бою з Ф’юрі, але не думаю, що Олександр такий сильний, як Нганну. Френсіс у ММА гилив голови суперників під стелю. Бачили ті аперкоти в клінчі?

Попри критику, якої зазнав "Жадібне пузо" після бою, Конор МакГрегор похвалив британця та не став називати свого переможця битви, хоча більшість публіки вважає, що камерунського бійця пограбували судді.

Френсіс був сильним, структурованим, терплячим. Тайсон не знав, що його чекає, як з ним боротися чи чого очікувати, тож вам потрібно зняти капелюха перед Тайсоном Ф’юрі.



Чинний король боксу у важкій вазі виступає проти невідомого, сильного ударника, скоріше нападника, ніж майстра змішаних єдиноборств Френсіса Нганну – чесна гра для обох. Вболівальники в цьому перемогли. Хто переміг між ними? Вболівальники. Бізнес,

– сказав колишній чемпіон UFC.

Зазначимо, що Конор МакГрегор також має досвід бою проти боксера. У 2017 році він вийшов у ринг проти ексчемпіона світу Флойда Майвезера та поступився тому у десятому раунді технічним нокаутом.