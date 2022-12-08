Ф'юрі обрав спаринг-партнера до бою з Усиком: скандаліст боксуватиме із легендою МЮ

Епатажний боксер Тайсон Ф'юрі продовжує розважати вболівальників боксу гучними заявами. Цього разу "Циганський король" вчергове потролив Олександра Усика, назвавши ім'я свого першого спаринг-партнера.

Чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі захистив титул у поєдинку з ветераном Дереком Чісорою. Наступним суперником "Циганського короля" повинен стати український чемпіон Олександр Усик.

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Хоча британський боксер ще не розпочав тренувальний збір напередодні поєдинку з Усиком, проте вже назвав свого першого спаринг-партнера. Вибір скандаліста виявився дуже несподіваним.

Руні – справжня легенда. Я ріс, дивлячись на нього. Сподіваюся, у майбутньому нам вдасться поспарингувати. Мені потрібен хтось поменше, щоб підготуватися до Усика. Вейн, якщо ти слухаєш, набери мене,

– сказав Ф'юрі.

Звичайно, Руні не буде спарингувати із чемпіоном WBC. Таким чином "Циганський король" вчергове спробував висміяти габарити Усика.

Коли зійдуться Усик та Ф'юрі

Офіційну дату поєдинку мають оголосити до Нового року. Саме такі терміни вказав співпромоутер Ф'юрі Боб Арум.

Очікується, що Усик і Ф'юрі можуть зустрітись у лютому чи березні 2023 року.

Ймовірним місцем проведення називають Саудівську Аравію, де українець вдруге бився із Джошуа.

Тайсон Ф'юрі з дитинства є вболівальником Манчестер Юнайтед. Британський боксер мріє провести один із своїх поєдинків на "Олд Траффорд".