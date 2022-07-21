Ф'юрі викликає Джошуа на ринг: "Циганський король" назвав декілька умов – відеозвернення боксера
Джерело:інстаграм Тайсона Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі готовий відкласти свою пенсію заради поєдинку з Ентоні Джошуа. "Циганський король" навіть готовий підписати угоду найближчим часом, проте він має певні умови.
Ф'юрі: Я підпишу контракт навіть сьогодні
У своєму інстаграмі Ф'юрі звернувся до Джошуа. Він пропонує йому вийти на ринг.
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"Циганський король" назвав одну умову – він хоче, аби бій був безплатним.
Це підтвердження того, що я сказав про поєдинок проти Ентоні Джошуа в Англії. Ось як влаштовують бої, я підпишу контракт навіть сьогодні (20 липня) за кількох умов. Бій має бути безкоштовним, безкоштовна трансляція та всі квитки,
– наголосив Тайсон.
"Ніхто не заробить жодних грошей на історичному британському поєдинку. Є умови, і я їх диктую. Погоджуйтесь чи відмовляйтесь. М'яч на вашому боці, хлопці, погоджуйтесь або киньте це. У будь-якому разі мені начхати. Це моя пропозиція. Мир вам", – додав Ф'юрі.
Відеозвернення боксера
Ф'юрі зібрався на пенсію
- Після поєдинку проти Ділліана Уайта, Тайсон заговорив про можливе закінчення кар'єри.
- Раніше була інформація, що Ф'юрі все ж таки зачекає з пенсією та вийде на ринг проти переможця реваншу Усик – Джошуа. Проте сам боксер спростовує цю інформацію.
- Тайсон запевнив, що на ринг його зможуть повернути тільки великі гроші.
- Та нещодавно Ф'юрі заявив, що готовий повернутися на ринг, якщо тільки Джошуа переможе Усика у реванші, який відбудеться 20 серпня