У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Джошуа хоче, щоб Усик зламав щелепу Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа. Зірковий британець заявив, що вболіватиме за Усика, незважаючи на те, що українець забрав у нього чемпіонські титули.

Не хотілося б звучати так, наче я хейтер Ф'юрі. Але його не поважаю за те, що він говорив, за речі, які він постійно говорить. Він взагалі багато говорить, тому я хочу, щоб йому зламали щелепу у цьому бою,

– сказав Джошуа.

Нагадаємо, Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.

Джошуа провів 29 поєдинків, з яких 26 виграв і зазнав трьох поразок. Два бої Ентоні програв за очками Усику, втративши вищезгадані пояси WBA, WBO, IBF та IBO.