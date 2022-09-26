Ф'юрі поставив ультиматум Джошуа: відеозвернення "Циганського короля"

Тайсон втомився чекати, поки AJ підпише контракт на бій за звання чемпіона WBC. Ф'юрі поставив нову умову для Ентоні.

У серпні Ентоні Джошуа вдруге поспіль не зміг перемогти Олександра Усика. Через це британець так і залишився без чемпіонських поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

До теми Усик звинуватив Ф'юрі у зраді фанатам: гаряча заява боксера

Втім саме він є найбільш імовірним суперником для Тайсона Ф'юрі (володаря пояса WBC). "Циганський король" хоче боксувати вже у грудні цього року, тоді як Усик не хоче виходити на ринг у 2022-му.

Правда, тепер і двобій британців під питанням. Джошуа все ще не підписав контракт, через що у Ф'юрі почався черговий словесний напад. Так, Тайсон поставив Ентоні ультиматум.

Боягузе, ти підпишеш контракт, або не підпишеш його. Коли Уайлдер надіслав мені договір на перший поєдинок, я підписав його протягом 24 годин, бо я хотів розбити йому обличчя. У тебе ж контракт вже протягом 10 днів, су*ка. Якщо ти не зробиш цього сьогодні до 17:00, "Циганський король" буде рухатись далі,

– заявив на відеозверненні Ф'юрі.

Раніше Джошуа заявив, що він точно підпише контракт. Очікувана дата бою – 3 грудня. Альтернативним суперником для Ф'юрі розглядається Джо Джойс.

Що з боєм Усик – Ф'юрі

Очікувалось, що після перемоги над Джошуа Усик буде битися із Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона. Втім, умовою Тайсона є бій у грудні цього року, однак Олександр вже не планує виходити в ринг у 2022 році.

Цікаво знати Космічна сума: ЗМІ оприлюднили статки Усика

При цьому промоутер Ф'юрі допустив, що бій з Усиком може пройти у березні наступного року. Очікується, що якщо бій проти Тайсона зірветься, то претендентом на поєдинок з Олександром буде Деонтей Уайлдер.