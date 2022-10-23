Останній бій перед Усиком: на поєдинок Ф'юрі - Чісора продано 50 тисяч квитків за перший день
Джерело:boxingnews24
Бій британських боксерів викликав суттєвий інтерес у шанувальників боксу. Вже за один день було реалізовано 80% квитків.
Вже 3 грудня Тайсон Ф'юрі повернеться на ринг вперше за сім місяців. У квітні "Циганський король" здолав Ділліана Вайта, захистивши чемпіонський пояс WBC у надважкій категорії.
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Британець мав битися із Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. Втім українець відмовився виходити на ринг у 2022-му, а Ф'юрі не захотів чекати наступного року.
Тому "Циганський король" вирішив втретє боксувати із Дереком Чісорою, який програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків. Однак це не завадило великому попиту на бій у Лондоні.
Вже за один день після старту продажу квитків було реалізовано аж 50 тисяч перепусток, що становить майже 80% від загальної кількості. Всього бій, який пройде на стадіоні Тоттенхема, зможуть відвідати до 65 тисяч шанувальників боксу.
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Чісора замість Усика:
- Нагадаємо, що Усик повторно здолав Джошуа у серпні цього року та захистив пояси WBA, WBO та IBF. Однак у 2022 році на ринг він вже не планує виходити.
- Тому бою за абсолют доведеться зачекати до 2023 року. Промоутер "Циганського короля" допустив, що бій з Усиком може пройти у березні.
- Чісора ж має неприємну статистику боїв з українцями. У 2012 році Дерека здолав Володимир Кличко, а у 2020-му британець програв Олександру Усику.
- Після цього британець ще двічі програв Джозефу Паркеру, поки у липні цього року не здолав Кубрата Пулєва.
- Для Чісори це буде третій поєдинок проти Ф"юрі. Обидва попередніх (2011 та 2014) Дерек програв.