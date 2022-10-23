Останній бій перед Усиком: на поєдинок Ф'юрі - Чісора продано 50 тисяч квитків за перший день

Бій британських боксерів викликав суттєвий інтерес у шанувальників боксу. Вже за один день було реалізовано 80% квитків.

Вже 3 грудня Тайсон Ф'юрі повернеться на ринг вперше за сім місяців. У квітні "Циганський король" здолав Ділліана Вайта, захистивши чемпіонський пояс WBC у надважкій категорії.

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Британець мав битися із Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. Втім українець відмовився виходити на ринг у 2022-му, а Ф'юрі не захотів чекати наступного року.

Тому "Циганський король" вирішив втретє боксувати із Дереком Чісорою, який програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків. Однак це не завадило великому попиту на бій у Лондоні.

Вже за один день після старту продажу квитків було реалізовано аж 50 тисяч перепусток, що становить майже 80% від загальної кількості. Всього бій, який пройде на стадіоні Тоттенхема, зможуть відвідати до 65 тисяч шанувальників боксу.

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Чісора замість Усика: