Футбольний клуб Черкащина знявся з Другої ліги

Футбольний клуб Черкащина вирішив знятися з Другої ліги. Причиною стала відсутність допомоги від міської та обласної влади.

Ще наприкінці лютого 2021 року керівництво футбольного клубу звернулося до новопризначеного голови Черкаської ОДА Олександра Скічка "з проханням звернути увагу на майбутнє команди".

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"Розпорядженням було б доцільно передбачити відповідні заходи по організаційно-політичній підтримці футбольних клубів і команд", – йшлося в цьому зверненні.

Самому Скічку в клубі пообіцяли статус почесного президента клубу.

Але від обласної влади відповіді ніякої так і не надійшло.

Відтак 3 березня на сайті Професійної футбольної ліги було опубліковано повідомлення про те, що Черкащина не зможе зіграти в весняній частині сезону. Згідно з процедурою, ПФЛ України приймає цей лист і розпочинає процес зняття футбольного клубу з поточного чемпіонату.

Варто відзначити, що Черкащина йшла на п'ятому місці в турнірній таблиці, маючи 19 очок. Для прикладу, друга Таврія має 23 очки. І саме перші дві команди за підсумками сезону підіймаються в Першу лігу. Водночас інший черкаський клуб – Дніпро – лише на дев'ятому місці, набравши 8 очок.