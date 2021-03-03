Футбольный клуб Черкащина решил сняться со Второй лиги. Причиной стало отсутствие помощи от городской и областной власти.

Еще в конце февраля 2021 года руководство футбольного клуба обратилось к новоназначенному главе Черкасской ОГА Александру Скичко "с просьбой обратить внимание на будущее команды".

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"Распоряжением было бы целесообразно предусмотреть соответствующие меры по организационно-политической поддержке футбольных клубов и команд", – говорилось в этом обращении.

Самому Скичко в клубе пообещали статус почетного президента клуба.

Но от областных властей ответа никакого так и не поступило.

Поэтому 3 марта на сайте Профессиональной футбольной лиги было опубликовано сообщение о том, что Черкащина не сможет сыграть в весенней части сезона. Согласно процедуре, ПФЛ Украины принимает это письмо и начинает процесс снятия футбольного клуба с текущего чемпионата.

Стоит отметить, что Черкащина шла на пятом месте в турнирной таблице, имея 19 очков. Например, вторая Таврия имеет 23 очка. И именно первые две команды по итогам сезона поднимаются в Первую лигу. В то же время другой черкасский клуб – Днепр – только на девятом месте с 8 набранными очками.