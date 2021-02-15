Футбольні матчі за участі Динамо, Десни, Інгульця та Ворскли перенесли в інші міста

Футбольні клуби Інгулець та Десна звернулися до УПЛ з проханням про перенесення місця проведення їх матчів. В УПЛ пішли їм на зустріч.

Десна мала провести два поспіль домашні матчі. У 15-у турі – проти Динамо, а у 16-у турі приймати Інгулець. Але замість стадіону імені Юрія Гагаріна, обидва матчі відбудуться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

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Інгулець звернувся з проханням про зміну місця проведення матчу проти Ворскли. Команди мають зіграти у неділю, 21 лютого. За згодою сторін, цей матч відбудеться у Полтаві на стадіоні "Ворскла" імені Олексія Бутовського.

Офіційно про причини перенесення матчів не повідомляється. Однак це не вперше, коли матчі Десни та Інгульця або відбуваються не на домашніх стадіонах, або не відбуваються взагалі.

У 13-у турі УПЛ, який відбувся 13 грудня 2020 року, Десна приймала Маріуполь в Києві на НСК "Олімпійський". А після цього 16 грудня в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського зіграла проти Зорі в Кубку України. Тоді причиною перенесення матчів назвали те, що стадіон в Чернігові начебто не може прийняти матч через складні погодні умови. Хоча зміна місця проведення матчів може бути пов'язана зі скандалом навколо стадіону імені Гагаріна. Власники клубу та нове керівництво арени не можуть домовитися щодо вартості оренди. Незадовго до цих матчів люди із символікою клубу прорвалися на територію та викинули директора стадіону у сміттєвий бак.

Щодо Інгульця, то клуб потрапив у скандал теж у 13-у турі УПЛ. Поки стадіон команди у Петровому добудовують, команда вимушена грати у Кропивницькому. Але матч проти Шахтаря так і не відбувся. Поле виявилося неготовим до проведення зустрічі через погодні умови – вчасно не було включено підігрів. Інгульцю зарахували технічну поразку.

Відзначимо, що вартість електропідігріву газону на добу на стадіоні "Зірка" оцінюється в 70 тисяч гривень.