Призерка Євро-2022 забула одягнути шорти перед виходом на футбольне поле: курйозне відео

З кожним роком жіночий футбол набирає все більшої популярності. Все більше дівчаток хочуть займатись улюбленою грою мільйонів та розвіяти міф, що футбол – гра чоловіків.

Жіночий футбол не такий динамічний, як чоловічий, але не менш яскравий за своєю наповненістю. Футболістки забивають не менш красиві голи, віддають асисти та приємно вражають своїм комбінаційним футболом. Часто жіночий футбол цікавіше дивитись, аніж чоловічий.

Оце так Матч Ліги чемпіонів скасували через моторошну стрілянину в центрі Праги

Ледь не осоромилась перед уболівальникам

Адже його родзинкою є принципова боротьба. Футболістки не так емоційно симулюють біль на футбольному полі, як це можна побачити у матчах чоловіків. Однак не обходиться тут без курйозів.

Один із таких був у матчі жіночих команд Німеччини Нюрнберг – Баварія та став мемним відео. Героїнею цього ролику стала 24-річна футболістка мюнхенців Джулія Гвінн.

На 62-й хвилині матчу права захисниця повинна була увійти у гру. Гвінн вже підійшла до тренера, аби вислухати останні настанови, як зрозуміла, що під її штанами немає ігрових шортів.

Джулія миттєво побігла до роздягальні, одягнула пропажу та таки вийшла на заміну замість Катаріни Нашенвенг.

Футболістка ледь не вийшла на заміну без шортів: дивіться вірусне відео

Відзначимо, що після цієї заміни господарки поля зрівняли рахунок із пенальті та не дозволили Баварії здобути виїзну перемогу. Матч закінчився мировою 1:1.

Баварія втратила можливість очолити турнірну таблицю жіночої Бундесліги після 10-ти турів. Мюнхенки набрали 24 бали та поступаються одним очком лідеру Вольфсбургу. Нюрнберг із 5 пунктами йде передостаннім – 11-м.