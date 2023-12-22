Женский футбол не так динамичен, как мужской, но не менее яркий по своей наполненности. Футболистки забивают не менее красивые голы, отдают ассисты и приятно удивляют своим комбинационным футболом. Часто женский футбол интереснее смотреть, чем мужской.

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Чуть не оконфузилась перед болельщиком

Ведь его изюминкой есть принципиальная борьба. Футболистки не так эмоционально симулируют боль на футбольном поле, как это можно увидеть в матчах мужчин. Однако не обходится здесь без курьезов.

Один из таких был в матче женских команд Германии Нюрнберг – Бавария и стал мемным видео. Героиней этого ролика стала 24-летняя футболистка мюнхенцев Джулия Гвинн.

На 62-й минуте матча правая защитница должна была войти в игру. Гвинн уже подошла к тренеру, чтобы выслушать последние наставления, как поняла, что под ее штанами нет игровых шорт.

Джулия мгновенно побежала в раздевалку, надела пропажу и вышла на замену вместо Катарины Нашенвенг.

Футболистка чуть не вышла на замену без шорт: смотрите вирусное видео

Отметим, что после этой замены хозяйки поля сравняли счет с пенальти и не позволили Баварии одержать выездную победу. Матч закончился мировой 1:1.

Бавария упустила возможность возглавить турнирную таблицу женской Бундеслиги после 10-ти туров. Мюнхенки набрали 24 балла и уступают одним очком лидеру Вольфсбургу. Нюрнберг с 5 пунктами идет предпоследним – 11-м.