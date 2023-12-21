Внаслідок моторошної стрілянини у будівлі факультету мистецтв у Празі загинуло 15 людей. Відомо, що постраждало 24 людини, які отримали поранення різного ступеня важкості.
До теми Стрілянину в Празі влаштував 24-річний Давид Козак: захоплювався стрільцями з російських шкіл
Через трагічні події, які відбулися в центрі Праги, сьогоднішній матч жіночої Ліги чемпіонів на стадіоні "Еден" був скасований. 21 грудня повинен був відбутися поєдинок празької Славії та австрійського Санкт-Пельтена.
Про це повідомив офіційний акаунт Славії у соціальній мережі Х. Нова дата поєдинку стане відома пізніше. Футбольний клуб Славії висловив співчуття рідним та близьким жертв теракту.
Славія скасувала матч ЛЧ через теракт / twitter.com/slaviaofficial
Що відомо про стрілянину в Празі
- Вдень 21 грудня у будівлі факультету мистецтв в Карловому університеті міста Праги відбулася стрілянина.
- Нападник приніс з собою до університету пневматичну зброю з оптичним прицілом.
- Попередньо відомо про 15 загиблих та 24-х поранених людей. Проте ці цифри не є остаточними.
- Стрільцем виявився 24-річний Давид Козак. Нападник був студентом філософського факультету.
- Згодом поліція повідомила про ліквідацію Козака.