Футболісти збірної України запросили фанатів на стадіон у матчі з Болгарією: яскраве відео
Джерело:ютуб-канал УАФ
Збірна України 11 листопада проведе товариський матч із Болгарією. "Синьо-жовті" зіграють в Одесі на стадіоні "Чорноморець".
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Одеса вперше за 5 років прийме поєдинок національної команди країни. Футболісти вирішили яскравим роликом запросити фанатів відвідати товариський матч із болгарами.
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Участь у відео взяли Георгій Бущан, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Сергій Кривцов та Данило Сікан.
Для голкіпера Динамо Бущана цей поєдинок буде особливим. Георгій зіграє у рідному місті. Гравці закликали уболівальників прийти та підтримати команду у передостанньому матчі у 2021-му році.
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Що відомо про поєдинок із Болгарією
- Футболісти вийдуть на поле одеського стадіону "Чорноморець" 11 листопада. Зустріч розпочнеться о 19:30. Зустріч із болгарами буде товариською.
- Тренерський штаб "синьо-жовтих" вже визначився із заявкою на гру. Цей матч буде репетицією перед ключовою грою сезону з боснійцями у відборі чемпіонату світу-2022.
- Востаннє Україна грала в Одесі у листопаді 2016 року проти Фінляндії у відборі до чемпіонату світу-2018, у якому "синьо-жовті" мінімально обіграли суперника (1:0).