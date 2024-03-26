Під час цієї зустрічі запланована акція. Вона буде спрямована на привернення уваги громадськості до деменції.

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Дуже правильна ініціатива

На другий тайм збірна Англії вийде на поле у спеціальному комплекті форми. На ньому не буде прізвищ гравців, що має символізувати втрату в людей цінних спогадів та навіть імен своїх улюблених футболістів.

Важливість даної акції прокоментувала Кейт Лі, генеральний директор Товариства боротьби з хворобою Альцгеймера. Вона закликала людей більше уваги звертати на цю проблему та не замовчувати її.

Ми сподіваємося, що ця кампанія не тільки спонукає вболівальників робити пожертвування на дослідження в галузі ранньої діагностики, а й підтримає своїх близьких так само як вони підтримують свою футбольну команду. Це означає, що їм необхідно зробити вирішальні перші кроки в пошуках діагнозу для своїх близьких, якщо у них є підозри на деменцію,

– сказала

До слова. Згідно з нещодавнім шведським дослідженням, у футболістів ризик розвитку деменції на 50 відсотків вищий, ніж у людей інших професій. Серед іншого, це пов'язано з грою головою.

Зазначимо, що дуже гостро дана проблема обговорюється в Англії, адже лише за декілька років з деменцією, що прогресує, померли чемпіони світу-1966: Рей Вілсон, Мартін Петерс, Джек Чарльтон, Ноббі Стайлс та Боббі Чарльтон.

Матч Англія – Бельгія розпочнеться о 21:45.