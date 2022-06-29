Завдяки бійцям гравці мають шанс виходити на футбольне поле

П'ять новеньких рацій від молодих футболістів поїде на передову, щоб наближати перемогу України над ворогом. Півзахисник національної команди та Шахтаря Георгій Судаков вже передав допомогу волонтеру з Дніпра, який привезе їх нашим захисникам.

Цікаво прочитати У тому, що окупанти зважилися на повномасштабний наступ – є провина кожного з нас, – Зозуля

Рацій поїдуть до 98-го батальйону "Дніпро-Азов". З раціями гравцям збірної допомогли адміністратори команди, які дізнались у бійців, що найбільше необхідно на передовій.



Судаков передав рації / Фото УАФ

Ми з командою вирішили підтримати наших воїнів, які просто зараз знаходяться на передовій. Домовилися між собою та закупили рації. Допомагаємо захисникам України, чим можемо. Ідея ця виникла не в когось одного – ми дійшли до неї всім колективом. Щодо рацій, то допомогли наші адміністратори, які дізналися, що зараз конче потрібно нашим воїнам. Закупили їх скільки змогли, і я особисто вірю, що вони стануть у пригоді на фронті,

– розповів гравець "гірників".

Також футболіст підписав футболку збірної України, яку передадуть хлопцям як подарунок.

Судаков відзначив, що ще з 2014 року разом із колишнім форвардом "синьо-жовтих" Романом Зозулею допомагають хлопцям, які служать у батальйоні, а раніше очолювали ультрас футбольного клуба Дніпро, а також інших клубів, які зараз зі зброєю у руках воюють проти окупантів.



Рації для наших захисників від футболістів / Фото УАФ

Відзначимо, що Судаков допомагав разом із дружиною біженцям у центрі допомоги Шахтаря, який клуб розгорнув на "Арені Львів".

Зозуля ще раніше виставляв на аукціоні подарунок від українських бійців – бойову тактичну сорочку військового "Азов Дніпро". На ній є автографи усіх бійців якраз цього підрозділу.

Судаков передав рації волонтеру: дивіться відео