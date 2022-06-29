Благодаря бойцам игроки имеют шанс выходить на футбольное поле

Пять новеньких раций от молодых футболистов поедут на передовую, чтобы приближать победу Украины над врагом. Полузащитник национальной команды и Шахтера Георгий Судаков уже передал помощь волонтеру из Днепра, который доставит их нашим защитникам.

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Рации поедут в 98-й батальон "Днепр-Азов". С рациями игрокам сборной помогли администраторы команды, которые узнали у бойцов, что больше всего необходимо на передовой.



Судаков передал рации / Фото УАФ

Мы с командой решили поддержать наших воинов, которые прямо сейчас находятся на передовой. Договорились между собой и закупили рации. Помогаем защитникам Украины чем можем. Идея эта возникла не у кого-то одного – мы дошли до нее всем коллективом. Что касается раций, то помогли наши администраторы, которые узнали, что сейчас очень нужно нашим воинам. Закупили их сколько смогли, и я лично верю, что они пригодятся на фронте,

– рассказал игрок "горняков".

Также футболист подписал футболку сборной Украины, которую передадут ребятам в подарок.

Судаков отметил, что еще с 2014 года вместе с бывшим форвардом "сине-желтых" Романом Зозулей помогают служащим в батальоне ребятам, а ранее возглавлявшие ультрас футбольного клуба Днепр, а также других клубов, которые сейчас с оружием в руках воюют против оккупантов.



Рации для наших защитников от футболистов / Фото УАФ

Отметим, что Судаков помогал вместе с супругой беженцам в центре помощи Шахтера, который клуб развернул на "Арене Львов".

Зозуля еще раньше выставлял на аукционе подарок от украинских бойцов – боевую тактическую рубашку военного "Азов Днепр". На ней есть автографы всех бойцов именно этого подразделения.

Судаков передав рації волонтеру: дивіться відео