Футболісти сміливіші за УЄФА: гравці вшанували пам'ять жертв нападу ХАМАС всупереч забороні

Союз європейських футбольних асоціацій заборонив перед матчем молодіжних збірних Ізраїлю та Польщі хвилину мовчання в пам'ять загиблих в результаті нападу ХАМАС. Та все ж футболісти зуміли обійти заборону.

У п'ятницю, 17 листопада, в рамках відбору Євро-2025 (U-21) зустрічалися команди Польщі та Ізраїлю. УЄФА вирішив дистанціюватися від війни в Ізраїлі та заборонив хвилину мовчання в пам'ять жертв нападу терористів.

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Дивовижна реакція гравців на заборону УЄФА

Однак гравці обох команд виявилися більш свідомими за поважний футбольний орган. Вони знайшли спосіб обійти заборону УЄФА.

Після стартового свистка рефері футболісти зупинилися та схилили голови. Таким чином вони вшанували пам'ять жертв терористів ХАМАС, які 7 жовтня здійснили напад на мирні міста Ізраїлю.

Відео імпровізованої хвилини мовчання

Зазначимо, що матч завершився перемогою молодіжної збірної Польщі, які здолали однолітків з Ізраїлю з рахунком 2:1. Після 4-х зіграних матчів "молодіжка" Кадри очолює групу D, здобувши максимум очок.