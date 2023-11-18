В пятницу, 17 ноября, в рамках отбора Евро-2025 (U-21) встречались команды Польши и Израиля. УЕФА решил дистанцироваться от войны в Израиле и запретил минуту молчания в память о жертвах нападения террористов.

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Удивительная реакция игроков на запрет УЕФА

Однако игроки обеих команд оказались сознательнее уважаемого футбольного органа. Они нашли способ обойти запрет УЕФА.

После стартового свистка рефери футболисты остановились и склонили голову. Таким образом они почтили память жертв террористов ХАМАС, которые 7 октября совершили нападение на мирные города Израиля.

Видео импровизированной минуты молчания

Отметим, что матч завершился победой молодежной сборной Польши, одолевших сверстников из Израиля со счетом 2:1. После 4-х сыгранных матчей "молодежка" Кадры возглавляет группу D, получив максимум очков.