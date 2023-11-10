На початку жовтня бойовики терористичного угрупування ХАМАС атакували Ізраїль. Через військову загрозу були скасовані матчі збірної Ізраїлю та клубів, які грають в єврокубках.
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Наразі національна команда вже готується до матчів відбору Євро-2024. Проте війна нікуди не зникла і нагадує про себе.
12 жовтня збірна Ізраїлю зіграє поєдинок проти команди Косово. По дорозі до аеропорту автобус з футболістами зупинився через повітряну тривогу. Гравці змушені були ховатися на узбіччі дороги.
Капітан збірної Ізраїлю Елі Даса опублікував відео та фото ракетної атаки. У небі видно сліди від ракет.
Наша реальність. Дорогою до аеропорту,
– підписав свою публікацію Елі Даса.
Фото ракетної атаки по Ізраїлю / instagram.com/eli_dasa2
Капітан збірної Ізраїлю грає в Росії
- Цікаво, що сам Елі Даса виступає в країні, яка є союзником ХАМАС і нічим не відрізняється від терористів, які атакують його рідну країну.
- У вересні 2022 року ізраїльтянин підписав контракт з московським Динамо. Хоча до цього грав у нідерландському Вітессі.
- 30-річний захисник переїхав до країни, де з кожного телевізора лунають антиізраїльські гасла пропагандистів. А в регіонах РФ, наприклад в Дагестані, місцеві мешканці закликають вигнати євреїв з країни.
- Очевидно, що тоді Елі Даса абсолютно не хвилювало, що Росія завдає ще жахливіших ракетних ударів по Україні та вчиняє справжній геноцид проти українського населення. Дивно, що він продовжує грати в чемпіонаті країни-терористки, коли Росія відкрито підтримує ХАМАС.