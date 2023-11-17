Мінспорту приховало список футболістів, які не повернулись в Україну: історія дивного скандалу

Згідно із законом, футболісти мали право залишати Україну на період до 30 днів. Втім кілька гравців збірної підписали контракти з іноземними клубами та не повернулись додому, через що розгорівся черговий скандал.

Вже найближчого понеділка. 20 листопада, збірна України проведе завершальний матч кваліфікації Євро-2024. Команда Сергія Реброва зіграє проти Італії, пише 24 канал.

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Спекуляції на гравцях збірної України

Напередодні вирішального матчу у ЗМІ почала поширюватись інформація проти гравців збірної України. Кількох легіонерів Міністерство молоді та спорту внесло у список гравців, які не повернулись з-за кордону у зазначений термін.

Мова про Михайла Мудрика, Артема Довбика, Анатолія Трубіна, Віктора Циганкова та Іллю Забарного. Втім цей список існує давно, той же Мудрик, Циганков та Забарний знаходяться у ньому з лютого, відтоді як підписали контракти із клубами топ-ліги.

Довбик та Трубін у списку з вересня. Тобто новини у цьому немає, як і кримінальної відповідальності для порушників. Список існує давно, гравці у ньому теж давно і не мають нести покарання з законодавчої точки зору.

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Фейл від Мінмолодьспорту

Втім під тиском суспільства Міністерство молоді та спорту пішло на дивний крок, закривши список з прізвищами правопорушників. Схоже, що Міністерство вирішило таким чином зменшити тиск на футболістів напередодні важливого матчу.

Хоча про те, що вони у списку знаходяться, відомо вже давно. Нагадаємо, що це не перший випадок, коли Мінмолодьспорту приховує важливі докумени від суспільства.

У вересні був закритий доступ до усіх наказів Міністерства після скандальних розслідувань. У самій установі таке рішення пояснили воєнним станом, хоча на момент закриття він діяв вже півтора року.