Зірки Реала стали на сторону Луніна після поспішних заяв Анчелотті про повернення Кепи

У неділю, 26 листопада, мадридський Реал на виїзді зустрічався з Кадісом у матчі 14 туру Ла Ліги. В основному складі "вершкових" у третьому поєдинку поспіль зіграв Андрій Лунін.

Підопічні Анчелотті здобули перемогу з рахунком 0:3, що дозволило їм очолити турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. Сильний матч провів і український воротар, який здійснив 4 сейви, завдяки чому очолив престижний воротарський рейтинг Ла Ліги.

До теми Анчелотті на замітку: Лунін очолив рейтинг Ла Ліги за одним із найважливіших показників

Гравці Реала підтримали Луніна

Проте після матчу Карло Анчелотті фактично "обрізав крила" Андрію Луніну. Італієць продемонстрував, що не довіряє українцю та заявив, що, у разі відновлення Кепи Аррісабалаги до матчу з Гранадою, саме він зіграє в основному складі, а задача воротаря збірної України бути готовим замінити іспанця.

Повідомляється, що Андрій Лунін був неприємно здивований такою заявою головного тренера Реала, і не тільки він. Її також не сприйняли й інші гравці "вершкових", які вважають, що заява була несвоєчасною та нетактовною. На їхню думку, італійський фахівець міг спочатку хоча б дочекатися, коли буде відомий стан здоров'я Кепи, який досі відновлюється після травми.

Футболісти розуміють, що тренер відповідає за вибір основного складу та має своє бачення, але поведінка українця та його гра в останніх матчах заслуговує на більшу повагу. Андрія Луніна дуже люблять та поважають у роздягальні Реала, що український воротар відчув останнім часом.

Не лише футболісти Реала були здивовані такими словами Анчелотті після матчу. Першими за Луніна заступились уболівальники "королівського клубу", які вимагають дати українцю статус першого номера команди.

Зазначається, що керівництво мадридського клубу цілком зрозуміє Луніна, якщо він вирішить піти з команди після закінчення сезону, адже Анчелотті хоче повернути Кепу до основного складу якомога швидше, щоб переконати клуб підписати з іспанським воротарем повноцінний контракт, адже той зараз виступає за "вершкових" на правах оренди.

. Наступний матч мадридський Реал зіграє проти Наполі в Лізі чемпіонів 29 листопада о 22:00, а в Ла Лізі поєдинок з Гранадою відбудеться 2 грудня о 19:30.

Нагадаємо, що впевнена гра Андрія Луніна в останніх матчах привернула до нього увагу багатьох клубів. Зокрема, за ним активно стежать Бетіс, Арсенал та Селтік. Наразі, саме іспанський колектив вважається фаворитом у гонці за українським воротарем.