Футболісти Металіст-1925 вийдуть на матч у футболках з гаслами "Слава Україні" та "Героям слава"

Харківський Металіст-1925 у суботу, 12 червня, проведе останній матч в Першій лізі. На цю гру команда вийде з гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!" на футболках.
Таким чином харківський Металіст-1925 вирішив висловити підтримку збірній України напередодні старту Євро-2020.
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На формі Металіст-1925 будуть гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!" / Фото Металіст-1925
Варто додати, що гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!" стали офіційними в збірній України. Відповідне рішення затвердив виконком УАФ. Таким чином збірна України має право виступати з ними на формі на Євро-2020 попри протести росіян.
- Металіст-1925 з наступного сезону виступатиме в УПЛ. Тож матч проти ВПК-Агро в суботу, 12 червня, стане останнім для команди в Першій лізі.
- Збірна України свій перший матч на Євро-2020 проведе в неділю, 13 червня, проти збірної Нідерландів.
- Дебютний матч в новій формі з гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!" збірна України провела 7 червня, коли розгромила збірну Кіпру в товариському матчі.