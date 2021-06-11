Футболісти Металіст-1925 вийдуть на матч у футболках з гаслами "Слава Україні" та "Героям слава"

11 червня 2021 , 17:04
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Харківський Металіст-1925 у суботу, 12 червня, проведе останній матч в Першій лізі. На цю гру команда вийде з гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!" на футболках.

Таким чином харківський Металіст-1925 вирішив висловити підтримку збірній України напередодні старту Євро-2020.

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На формі Металіст-1925 будуть гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!" / Фото Металіст-1925

Варто додати, що гасла  "Слава Україні!" та "Героям слава!" стали офіційними в збірній України. Відповідне рішення затвердив виконком УАФ. Таким чином збірна України має право виступати з ними на формі на Євро-2020 попри протести росіян.

  • Металіст-1925 з наступного сезону виступатиме в УПЛ. Тож матч проти ВПК-Агро в суботу, 12 червня, стане останнім для команди в Першій лізі.
  • Збірна України свій перший матч на Євро-2020 проведе в неділю, 13 червня, проти збірної Нідерландів.
  • Дебютний матч в новій формі з гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!" збірна України провела 7 червня, коли розгромила збірну Кіпру в товариському матчі.
Автор: Ігор Саджениця