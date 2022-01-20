Футболісти та фанати під час матчу вшанували пам'ять загиблого гравця: зворушливі фото та відео

Футболіст турецького Коньяспору Ахмет Чалик трагічно загинув в автокатастрофі 11 січня. В наступному домашньому матчі команди гравці та вболівальники вшанували його пам'ять.

Трагічна загибель

Ахмет Чалик загинув 11 січня близько 9-ї години ранку за турецьким часом. Футболіст не впорався з керування – його автівка вилетіла з траси. Отримані травми не були сумісні з життя – Ахмет Чалик помер. Йому було лише 27 років.

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Ця смерть шокувала футболістів Коньяспору, за який виступав гравець. А також вболівальників команди.

Вшанування пам'яті

18 січня команда грала домашній матч проти Аданадемірспору.

Перед матчем на трибунах розтягнули величезний банер із зображенням футболіста. Там він намальований із крилами на спині. А вболівальники тримали шарфи з його іменем та номером "6", під яким футболіст і виступав за команду.

Також вони закидали поле квітами.



Квіти на стадіоні в пам'ять про Ахмета Чалика / Фото twitter.com/konyaspor

На саму гру футболісти вийшли в футболках із зображенням Чалика.

В матчі було забито лише один гол – відзначився Рахманович, який і приніс перемогу Коньяспору. Після забитого голу він разом з партнерами побіг до лави запасних, де над собою підняли футболку Чалика, вшанувавши його в такий спосіб.