Негостинність греків: футболісти Дніпра-1 масово отруїлись напередодні матчу-відповіді ЛЧ

Дніпро-1 готується до матча-відповіді в Лізі чемпіонів проти Панатінаїкоса. Стало відомо, що велика частина футболістів може пропустити гру через харчове отруєння.

Віцечемпіон України має дуже складне завдання перед матчем у Греції проти Панатінаїкоса. Дніпрянам треба відігравати гандикап у 2 голи, який має їх суперник після першої гри.

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Проблеми, яких не очікували

У підопічних Кучера додалася ще одна проблема напередодні матчу. За інформацією відомого журналіста Володимира Звєрова, делегація Дніпра-1 отруїлася в Афінах, і одразу 8 футболістів ризикують пропустити гру.

"Учора ввечері стало зле 15-ти (!) представникам українського клубу. Усі вони відчували симптоми отруєння. Серед них – 8 футболістів! Зрозуміло, що їхня участь у вечірній грі під великим питанням. Симптоми отруєння відчували навіть ті представники делегації клубу, які не вечеряли разом з командою у афінському готелі. А лише пили воду і їли банани, які сторона-організатор залишила для гостей у роздягальні.

Зараз у клубі проводять розслідування, як так могло статися. Паралельно адміністратори команди самі закуповують продукти у місцевому супермаркеті", – йдеться у повідомленні.

Також Панатінаїкос не найкращим чином зустрів український клуб. Віцечемпіон УПЛ має багато претензій до греків, які створили для Дніпра-1 далеко не ті умови, які мають бути в Лізі чемпіонів:

А ще у Дніпрі-1 мають невдоволення організаційним прийомом, який влаштували греки. І які мають (згідно з регламентом) робити все чітко. Наприклад, після тренування у роздягальні Дніпра-1 не було рушників. А ще – автобус, який перевозив команду до готелю, запізнився на 30 хвилин і, замість прямої очевидної дороги до готелю, почав довго блукати манівцями.