Футболісти Динамо відновили тренування в Україні
15 березня 2022 , 21:00Читать новость на русском
Джерело:ФК Динамо
Офіційний сайт Динамо повідомив, що українські гравці першої команди разом з командою U-19 перебувають на території західної частини України.
Юніорська команда київського Динамо продовжує свої тренування і чекає рішення з приводу поєдинку 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА, який був перенесений на невизначений час, у зв'язку з війною на Україні.
До слова Один з лідерів Динамо Беньямін Вербіч до літа гратиме за Легію
Зараз підопічні Ігора Костюка перебувають на західній Україні, де тренуються і підтримують форму. Разом з юніорами тренуються і гравці основної команди киян.
Команда залишилася без керівництва
- 26 лютого ЗМІ повідомляли, що брати Суркіси виїхали з Києва. Їх помітили на одній із заправок у Дубно, що на Рівненщині.
- Григорій Суркіс є народним депутатом від фракції "Опозиційна платформа – За життя", а також є почесним президентом Федерації футболу України.
- Ігор Суркіс є президентом Динамо з 2002 року.