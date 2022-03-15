Футболісти Динамо відновили тренування в Україні

15 березня 2022 , 21:00
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Джерело:

ФК Динамо

Офіційний сайт Динамо повідомив, що українські гравці першої команди разом з командою U-19 перебувають на території західної частини України.

Юніорська команда київського Динамо продовжує свої тренування і чекає рішення з приводу поєдинку 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА, який був перенесений на невизначений час, у зв'язку з війною на Україні.

До слова Один з лідерів Динамо Беньямін Вербіч до літа гратиме за Легію

Зараз підопічні Ігора Костюка перебувають на західній Україні, де тренуються і підтримують форму. Разом з юніорами тренуються і гравці основної команди киян.

Команда залишилася без керівництва

  • 26 лютого ЗМІ повідомляли, що брати Суркіси виїхали з Києва. Їх помітили на одній із заправок у Дубно, що на Рівненщині.
  • Григорій Суркіс є народним депутатом від фракції "Опозиційна платформа – За життя", а також є почесним президентом Федерації футболу України.
  • Ігор Суркіс є президентом Динамо з 2002 року.
Автор: Юрій Семенюк