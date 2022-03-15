Юниорская команда киевского Динамо продолжает свои тренировки и ждет решения по поводу поединка 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА, перенесенного на неопределенное время, в связи с войной на Украине.

К слову Один из лидеров Динамо Беньямин Вербич к лету будет играть за Легию

Сейчас подопечные Игоря Костюка находятся в западной Украине, где тренируются и поддерживают форму. Наряду с юниорами тренируются и игроки основной команды киевлян.

Команда осталась без руководства