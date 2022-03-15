Юніорська команда київського Динамо продовжує свої тренування і чекає рішення з приводу поєдинку 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА, який був перенесений на невизначений час, у зв'язку з війною на Україні.

До слова Один з лідерів Динамо Беньямін Вербіч до літа гратиме за Легію

Зараз підопічні Ігора Костюка перебувають на західній Україні, де тренуються і підтримують форму. Разом з юніорами тренуються і гравці основної команди киян.

Команда залишилася без керівництва