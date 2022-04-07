Футболісти Динамо U-19 вийшли на матч із прапорами України: відео красивого жесту
Київське Динамо 7 квітня зіграло зі Спортингом в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. На жаль, "біло-сині" вилетіли з єврокубків.
Акція на підтримку України
Футболісти юнацької команди Динамо нарешті змогли зіграти довгостраждальний матч проти лісабонського Спортинга. "Біло-сині" вийшли на поєдинок із синьо-жовтими прапорами на спині, повідомляє 24 канал.
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Після гімну Юнацької ліги УЄФА гравці Динамо та Спортинга зробило спільне фото. На відео з румунського Бухаресту видно, що динамівці тримають у руках футболки суперника. Гравці Спортинга зробили такі подарунки українському клубу.
Таку акцію підтримки трибуни зустріли оплесками.
Відео виходу гравців Динамо на поле
На жаль, підопічним Ігоря Костюка не вдалось вийти у чвертьфінал турніру. Спортинг переграв киян – 1:2. Єдиний гол у складі київського клубу забив із пенальті Бражко.
Відео акції на підтримку України
Після єврокубкового поєдинку футболісти зробили спільні фото на згадку.