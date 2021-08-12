Футболісти Челсі "запалили" у роздягальні після перемоги у Суперкубку УЄФА: яскраве відео

Челсі переграв Вільярреал у Суперкубку УЄФА. Футболісти англійського клубу не стримували емоцій щастя.

Відсвяткували перемогу

Футболісти лондонського клубу продовжили своє святкування у підтрибунному приміщенні. У роздягальні тріумфатори виконували запальні танці та співали.

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Головними зірками умовного танцмайданчика були захисник Антоніо Рюдігер, Курт Зума, Жоржинью та Теммі Абрахам. Самі ці футболісти святкували перемогу на повну.

Танці футболістів Челсі: дивіться відео

Як Челсі переміг Вільярреал: коротко