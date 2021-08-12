Відсвяткували перемогу

Футболісти лондонського клубу продовжили своє святкування у підтрибунному приміщенні. У роздягальні тріумфатори виконували запальні танці та співали.

До теми Челсі – володар Суперкубка УЄФА

Головними зірками умовного танцмайданчика були захисник Антоніо Рюдігер, Курт Зума, Жоржинью та Теммі Абрахам. Самі ці футболісти святкували перемогу на повну.

Танці футболістів Челсі: дивіться відео

Як Челсі переміг Вільярреал: коротко

  • У середині першого тайм нулі на табло були змінені. Зієш відгукнувся на простріл Гаверца та вивів лондонців вперед. Мінімальна перевага Челсі у рахунку трималась до 73-ї хвилини. Морено потужним ударом зрівняв цифри на табло.
  • Все вирішувалось у екстратаймах. Але і там команди не визначили володаря трофею. На футболістів чекала футбольна фортуна – серія післяматчевих пенальті.
  • Невдахою 11-метрових ударів став Рауль Альбіоль із Вільярреалу. Кепа вгадав напрямок пострілу центрального захисника. Челсі з трофея розпочав сезон-2021/2022.