Відсвяткували перемогу
Футболісти лондонського клубу продовжили своє святкування у підтрибунному приміщенні. У роздягальні тріумфатори виконували запальні танці та співали.
До теми Челсі – володар Суперкубка УЄФА
Головними зірками умовного танцмайданчика були захисник Антоніо Рюдігер, Курт Зума, Жоржинью та Теммі Абрахам. Самі ці футболісти святкували перемогу на повну.
Танці футболістів Челсі: дивіться відео
Як Челсі переміг Вільярреал: коротко
- У середині першого тайм нулі на табло були змінені. Зієш відгукнувся на простріл Гаверца та вивів лондонців вперед. Мінімальна перевага Челсі у рахунку трималась до 73-ї хвилини. Морено потужним ударом зрівняв цифри на табло.
- Все вирішувалось у екстратаймах. Але і там команди не визначили володаря трофею. На футболістів чекала футбольна фортуна – серія післяматчевих пенальті.
- Невдахою 11-метрових ударів став Рауль Альбіоль із Вільярреалу. Кепа вгадав напрямок пострілу центрального захисника. Челсі з трофея розпочав сезон-2021/2022.