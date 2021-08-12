Отпраздновали победу

Футболисты лондонского клуба продолжили свое празднование в подтрибунном помещении. В раздевалке триумфаторы исполняли зажигательные танцы и пели.

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Главными звездами условного танцпола были защитник Антонио Рюдигер, Курт Зума, Жоржиньо и Тэмми Абрахам. Именно эти футболисты праздновали победу по полной.

Танцы футболистов Челси: смотрите видео

Как Челси победил Вильярреал: коротко

  • В середине первого тайма нули на табло были изменены. Зиеш откликнулся на прострел Гаверца и вывел лондонцев вперед. Минимальное преимущество Челси в счете держалось до 73-й минуты. Морено мощным ударом сравнял цифры на табло.
  • Все решалось в экстратайме. Но и там команды не определили обладателя трофея. Футболистов ждала футбольная фортуна – серия послематчевых пенальти.
  • Неудачником 11-метровых ударов стал Рауль Альбиоль из Вильярреала. Кепа угадал направление выстрела центрального защитника. Челси с трофея начал сезон 2021/2022.