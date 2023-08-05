"Ідіть додому, горілки немає": гравця збірної Росії не пустили в Чехію через паспорт РФ

В'ячеслав Караваєв поскаржився на "поганих європейців", які не захотіли його до себе прийняти. Футболісту довелось шукати обхідні шляхи, щоб допертися до Праги.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України цивілізований світ почав відмежовуватись від країни-терористки. Багато громадян РФ потрапили під санкції у Євросоюзі.

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Також чималій кількості громадян Росії відмовляють у в'їзді в ЄС. Така історія сталась із футболістом Зєніта В'ячеславом Караваєвим, який награв 24 матча за збірну Росії.

Правий захисник знаходився у відпустці в Туреччині. Росіянин збирався полетіти до свого друга в Чехію, але йому не дали сісти у літак. Причиною стала відмова чехів пускати до себе пасажирів із паспортом країни-окупанта.

Караваєв пожалівся, що йому терміново довелось брати квитки на Відень, де його і зустрів друг та привіз на авто до Праги. Пізніше В'ячеслав опинився у Амстердамі, де ледь встиг на літак до Санкт-Пєтєрбурга.

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До слова, з 2014 по 2018 роки захисник грав у чемпіонаті Чехії за Дуклу, Яблонець та Спарту, а пізніше виступав і за голандський Вітесс. Втім після нападу на Україну чехи вирішили мінімізувати присутність росіян на своїй території.