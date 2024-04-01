У цей час у рідному місті перебував український боєць на голих кулаках Бовар Ханаков. Він на початку волонтерив та допомагав землякам, а згодом все ж таки зміг вибратися з оточеного міста й наразі продовжує доносити світу правду про Маріуполь.

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Моторошні спогади

Бовар у своїх соцмережах поділився спогадами щодо рідного міста. Він опублікував пост, у якому показав один з останніх своїх днів у Маріуполі.

Спортсмен навіть вішав український прапор у напівзруйнованому місті та описав жахливі подробиці кінця зими – початку весни 2022 року:

Це був один з останніх днів у моєму місті Маріуполь. Саме в цей момент усе вже було знищено. Були вбиті деякі друзі, з яким я виріс. Моя дитина була отруєна та потребувала медичної допомоги. Лікарні були знищені, всі рятувальні служби не функціонували.

Бовар Ханаков розповів, що загиблі люди просто лежали по всьому місту, а він був останнім із тих, хто міг допомогти своїй родині та людям у підвалі.

"Цей запах неможливо описати. Місто було розграбоване і, щоб знайти їжу та воду, потрібно було диво. Людей, які зі мною виходили, щоб знайти їжу, було вбито. Я залишився одним, хто міг допомогти моїй родині та людям у підвалі.

Єдине, про що я молився, щоб вижила моя сім'я. Я не знаю, як описати, що я відчував, виходячи з підвалу. І після того, що я пережив і бачив, я не буду таким, як раніше", – написав Ханаков.

Наприкінці допису спортсмен закликав людей цінувати кожен день свого життя, адже ніколи не знаєш, що станеться завтра:

Тим, хто це прочитав, хочу сказати одне: цінуйте кожен день, кожен подих. Бережіть і частіше балуйте своїх близьких. Нехай Бог вас благословить і у вас все буде добре.

Дивіться відео зі зруйнованого Маріуполя

Довідка. Бовар Ханаков має досвід виступів на боксерському рингу, але популярність та значних успіхів здобув саме у боях на голих кулаках. Він оголосив про закінчення кар'єри 17 лютого 2024 року.