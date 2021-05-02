Футболіст збірної України травмувався перед підготовкою до Євро-2020

Футболіст збірної України Геннадій Зубков, який отримав виклик до національної для підготовки до Євро-2020, зазнав травми.

Зубков не дограв перший тайм

Олександр Зубков отримав травму в матчі чемпіонату Угорщини, в якому його Ференцварош переміг Мезекевешд (2:1).

До речі Шевченко довикликав у збірну України Євгена Коноплянку

Футболіста збірної України замінили на 29 хвилині.

Зубков сказав після першого тайму, що він почувається краще. Завтра ми будемо розумнішими після МРТ. Сподіваюся, він і Сомаліа зможуть повернутися якомога швидше,

– сказав головний тренер Сергій Ребров після матчу.

Зауважимо, що 24-річний Зубков потрапив до розширеного списку збірної України у рамках підготовки до Євро-2020. Збірна України свій збір розпочне 15 травня у Харкові.

У рамках підготовки до Євро-2020 збірна Україна має провести 3 контрольні поєдинки:

Україна – Бахрейн (23 травня)

Україна – Північна Ірландія (3 червня)

Україна – Кіпр (7 червня)

Перший матч на Євро-2020 "синьо-жовті" зіграють 13 червня проти Нідерландів в Амстердамі. Далі в календарі матчі з Північною Македонією (17 червня) та Австрією (21 червня).

Уже відомо, що на Євро-2020 не зіграють два футболісти Шахтаря – нападник Жуніор Мораес та оборонець Валерій Бондар. Обидва зазнали травм.