Зірка Барселони готується до матчів збірної Іспанії у спеціальному шоломі, як у легенди Челсі

Збірна Іспанії з футболу готується до двох матчів вересневого циклу відбору на Євро-2024. Один із зірок "Фурії рохи" тренується у цікавому шоломі.

19-річний півзахисник Барселони Гаві разом із командою готується до найближчого поєдинку проти Грузії. Свої тренування зірковий футболіст проводить у спеціальному шоломі.

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Проблеми у зіркового футболіста Барселони

Все через розсічення вуха, яке він отримав в останньому поєдинку Барселони проти Осасуни, у якому "блаугранас" здобули виїзну перемогу 1:2.

Гаві отримав травму вуха в одному з епізодів, коли боровся за м'яч проти Рубена Гарсії, який його і вдарив ліктем у вухо зірці іспанської збірної. Лікарі каталонського клубу надали допомогу Гаві, який згодом продовжив гру та відіграв увесь поєдинок.

Після поєдинку футболіст показав зашите вухо. Тепер молодий футболіст змушений тренуватись у спеціальному шоломі, аби убезпечити своє постраждале вухо.

Саме у такому шоломі чеський воротар та легенда Челсі Петр Чех відіграв велику частину своєї кар'єри після того жахливого зіткнення у матчі проти Редінга. Тоді воротар "синіх" отримав коліном у голову від суперника, який нісся на великій швидкості.



Гаві тренується у спеціальному шоломі / Фото ESPN FC

Побачимо, чи буде Гаві грати у ньому вже у матчі відбору на Євро-2024 проти Грузії, який відбудеться 8 вересня. А вже 12 вересня "Фурія роха" зустрінеться з Кіпром.

Збірна Іспанії у двох зіграних поєдинках набрала 3 бали та йде на 4-му місці у групі "A".

Щодо Гаві, то 19-річний півзахисник до цих вересневих матчів відіграв вже 21 зустріч за національну команду, у яких забив 3 голи.