19-летний полузащитник Барселоны Гави вместе с командой готовится к ближайшему поединку против Грузии. Свои тренировки звездный футболист проводит в специальном шлеме.

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Проблемы у звездного футболиста Барселоны

Все из-за рассечения уха, которое он получил в последнем поединке Барселоны против Осасуны, в котором "блаугранас" одержали выездную победу 1:2.

Гави получил травму уха в одном из эпизодов, когда сражался за мяч против Рубена Гарсии, который его и ударил локтем в ухо звезде испанской сборной. Врачи каталонского клуба оказали помощь Гави, который продолжил игру и отыграл весь поединок.

После поединка футболист показал зашитое ухо. Теперь молодой футболист вынужден тренироваться в специальном шлеме, чтобы обезопасить свое пострадавшее ухо.

Именно в таком шлеме чешский вратарь и легенда Челси Петр Чех отыграл большую часть своей карьеры после ужасного столкновения в матче против Рединга. Тогда вратарь "синих" получил коленом в голову от сносившегося на большой скорости соперника.



Гави тренируется в специальном шлеме / Фото ESPN FC

Увидим, будет ли Гави играть в нем уже в матче отбора на Евро-2024 против Грузии, который состоится 8 сентября. А уже 12 сентября "Фурия Роха" встретится с Кипром.

Сборная Испании в двух сыгранных поединках набрала 3 балла и идет на 4 месте в группе "A".

Что касается Гави, то 19-летний полузащитник к этим сентябрьским матчам отыграл уже 21 встречу за национальную команду, в которых забил 3 гола.