Футболіст, яким цікавився Шахтар, переніс зупинку серця під час матчу

Матч третього раунду Кубка Австрії перервався на 20-й хвилині. Нападник клубу Блау-Вайс Рафаель Двамена впав на поле. Судді припинили гру, а потім зовсім зупинили її.

Виявилося, що у Двамена стався серцевий напад. Тренер Блау-Вайс розповів, що стан гравця стабілізувався завдяки кардіостимулятору та швидкої допомоги лікарів: "Лікарі сказали, що йому не загрожувала смерть через кардіостимулятор, який чітко спрацював чотири рази".

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Проблеми із серцем у футболіста

У 2020 році Двамене провели операцію на серці в Іспанії. Тоді і було йому встановлено кардіостимулятор. Стабілізований стан дозволив йому знайти новий клуб. Двамена підписав контракт із датським Вайле. Там він провів теж менше року – на черговому медобстеженні він мав підвищені показники. Вайле розірвав з Дваменою контракт, пояснивши, що не може так ризикувати.

Блау-Вайс теж розповідав про проблеми серця Двамена, коли підписував з ним контракт. Але клуб заспокоював: Двамену консультує лікар із Дортмунда, а на самого футболіста потрібно менше тиску. Двамена говорив, що "мій шлях у футболі ще не закінчено".

Вперше за Блау-Вайс Двамена зіграв лише у жовтні та встиг провести лише три матчі. Наразі, після останнього нападу, тренер Блау-Вайс не знає, чи триватиме кар'єра Двамени:

Масштаби ситуації непрості, і, звісно, ​​тепер він знову усвідомив усе це та може реалістично оцінити майбутнє. Ми обговоримо, як діяти далі разом із лікарями.



Рафаель Двамена після операції / твіттер ФФА

Що відомо про кар'єру Двамени