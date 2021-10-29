Футболіст, яким цікавився Шахтар, переніс зупинку серця під час матчу
Джерело:blauweiss-linz.at
Матч третього раунду Кубка Австрії перервався на 20-й хвилині. Нападник клубу Блау-Вайс Рафаель Двамена впав на поле. Судді припинили гру, а потім зовсім зупинили її.
Виявилося, що у Двамена стався серцевий напад. Тренер Блау-Вайс розповів, що стан гравця стабілізувався завдяки кардіостимулятору та швидкої допомоги лікарів: "Лікарі сказали, що йому не загрожувала смерть через кардіостимулятор, який чітко спрацював чотири рази".
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Проблеми із серцем у футболіста
У 2020 році Двамене провели операцію на серці в Іспанії. Тоді і було йому встановлено кардіостимулятор. Стабілізований стан дозволив йому знайти новий клуб. Двамена підписав контракт із датським Вайле. Там він провів теж менше року – на черговому медобстеженні він мав підвищені показники. Вайле розірвав з Дваменою контракт, пояснивши, що не може так ризикувати.
Блау-Вайс теж розповідав про проблеми серця Двамена, коли підписував з ним контракт. Але клуб заспокоював: Двамену консультує лікар із Дортмунда, а на самого футболіста потрібно менше тиску. Двамена говорив, що "мій шлях у футболі ще не закінчено".
Вперше за Блау-Вайс Двамена зіграв лише у жовтні та встиг провести лише три матчі. Наразі, після останнього нападу, тренер Блау-Вайс не знає, чи триватиме кар'єра Двамени:
Масштаби ситуації непрості, і, звісно, тепер він знову усвідомив усе це та може реалістично оцінити майбутнє. Ми обговоримо, як діяти далі разом із лікарями.
Рафаель Двамена після операції / твіттер ФФА
Що відомо про кар'єру Двамени
- Двамена почав у системі Ред Булла. До 25 років він пограв за сім клубів, але ніде не затримувався більше ніж на два сезони. Його кар'єра розвивалася у Швейцарії. За Цюріх він забив 21 гол і виїхав до Іспанії – спочатку у Леванте, потім у Реал Сарагосу. Там проблеми із серцем загострилися – і клуб розірвав із Дваменою контракт. Кардіологи в Іспанії радили йому завершити кар'єру.
- До Іспанії, через труднощі із серцем, Двамена не зміг потрапити до Брайтона. На той момент у Двамени видалили набряклу аорту, і Цюріх дивувався, чому Брайтон відмовився від трансферу і платити 10 млн фунтів – обстеження у Швейцарії показували, що з ним усе гаразд.
- Двамена – гравець збірної Гани. Забив за неї два голи (обидва – у дебютному матчі). І після восьми ігор не викликався з 2018 року.