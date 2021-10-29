Оказалось, что у Двамена случился сердечный приступ. Тренер Блау-Вайс рассказал, что состояние игрока стабилизировалось благодаря кардиостимулятору и скорой помощи врачей: "Врачи сказали, что ему не угрожала смерть из-за четко сработавшего четыре раза кардиостимулятора".
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Проблемы с сердцем у футболиста
В 2020 году Двамене провели операцию на сердце в Испании. Тогда и был ему установлен кардиостимулятор. Стабилизированное состояние позволило ему найти новый клуб. Двамена подписал контракт с датским Вайлом. Там он провел тоже меньше года – на очередном медобследовании у него были повышенные показатели. Вайле разорвал с Дваменой контракт, объяснив, что не может так рисковать.
Блау-Вайс тоже рассказывал о проблемах сердца Двамэна, когда подписывал с ним контракт. Но клуб успокаивал: Двамену консультирует врач из Дортмунда, а на самого футболиста нужно меньше давления. Двамена говорил, что "мой путь в футболе еще не окончен".
Впервые за Блау-Вайс Двамена сыграл только в октябре и успел провести всего три матча. После последнего нападения тренер Блау-Вайс не знает, будет ли продолжаться карьера Двамены:
Масштабы ситуации непростые, и, конечно, он снова осознал все это и может реалистично оценить будущее. Мы обсудим, как действовать дальше вместе с врачами.
Рафаэль Двамена после операции / твиттер ФФА
Что известно о карьере Двемены
- Двамена начал в системе Ред Булл. До 25 лет он поиграл за семь клубов, но нигде не задерживался больше чем на два сезона. Его карьера развивалась в Швейцарии. За Цюрих он забил 21 гол и уехал в Испанию – сначала в Леванте, затем в Реал Сарагосу. Там проблемы с сердцем обострились – и клуб разорвал с Дваменой контракт. Кардиологи в Испании рекомендовали ему завершить карьеру.
- В Испанию, из-за трудностей с сердцем, Двамена не смог попасть в Брайтон. На тот момент у Двамена удалили набухшую аорту, и Цюрих удивлялся, почему Брайтон отказался от трансфера и платить 10 млн фунтов – обследования в Швейцарии показывали, что с ним все хорошо.
- Двамена – игрок сборной Ганы. Забил за нее два гола (оба – в дебютном матче). И после восьми игр не вызывался с 2018 года.