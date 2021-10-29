Оказалось, что у Двамена случился сердечный приступ. Тренер Блау-Вайс рассказал, что состояние игрока стабилизировалось благодаря кардиостимулятору и скорой помощи врачей: "Врачи сказали, что ему не угрожала смерть из-за четко сработавшего четыре раза кардиостимулятора".

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Проблемы с сердцем у футболиста

В 2020 году Двамене провели операцию на сердце в Испании. Тогда и был ему установлен кардиостимулятор. Стабилизированное состояние позволило ему найти новый клуб. Двамена подписал контракт с датским Вайлом. Там он провел тоже меньше года – на очередном медобследовании у него были повышенные показатели. Вайле разорвал с Дваменой контракт, объяснив, что не может так рисковать.

Блау-Вайс тоже рассказывал о проблемах сердца Двамэна, когда подписывал с ним контракт. Но клуб успокаивал: Двамену консультирует врач из Дортмунда, а на самого футболиста нужно меньше давления. Двамена говорил, что "мой путь в футболе еще не окончен".

Впервые за Блау-Вайс Двамена сыграл только в октябре и успел провести всего три матча. После последнего нападения тренер Блау-Вайс не знает, будет ли продолжаться карьера Двамены:

Масштабы ситуации непростые, и, конечно, он снова осознал все это и может реалистично оценить будущее. Мы обсудим, как действовать дальше вместе с врачами.



Рафаэль Двамена после операции / твиттер ФФА

Что известно о карьере Двемены