Футболіст сховався за спиною воротаря і врятував команду від поразки: відео курйозного голу
Джерело:24 канал
У дев'ятому турі англійської Ліги 1 зійшлися Іпсвіч Таун і Шеффілд Уендсдей. Команди не виявили сильнішого, в результаті зафіксована нічия (1:1). Гості були ближче до перемоги і вигравали з мінімальним рахунком до компенсованого арбітром часу.
На 26-й хвилині зустрічі друга команда відкрила рахунок після розіграшу стандартного положення. Незважаючи на всі спроби господарів, їм довгий час не вдавалося відновити паритет.
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Йшла 90-а хвилина поєдинку, коли нападник Іпсвіча вирішив схитрувати, сховавшись за спиною голкіпера, і почекати, поки останній введе м'яч в гру. Не дочекавшись підказок від партнерів, воротар опустив "круглого" на землю, чим відразу ж скористався футболіст господарів Конор Чаплін.
Він не став завершувати атаку самостійно і почекав допомоги від одноклубників. Після короткої комбінації м'яч опинився в сітці воріт Шеффілда.
Відео курйозного голу
- Для Чапліна це взяття воріт стало першим в поточному сезоні.
- Обидві команди в третьому за силою дивізіоні Англії зірок з неба не хапають. Шеффілд Уенсдей з дюжиною очок займають 11 місце турнірної таблиці, Іпсвіч Таун борсається в підвалі – сім очок і 21 рядок у Лізі 1.