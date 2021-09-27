На 26-й хвилині зустрічі друга команда відкрила рахунок після розіграшу стандартного положення. Незважаючи на всі спроби господарів, їм довгий час не вдавалося відновити паритет.

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Йшла 90-а хвилина поєдинку, коли нападник Іпсвіча вирішив схитрувати, сховавшись за спиною голкіпера, і почекати, поки останній введе м'яч в гру. Не дочекавшись підказок від партнерів, воротар опустив "круглого" на землю, чим відразу ж скористався футболіст господарів Конор Чаплін.

Він не став завершувати атаку самостійно і почекав допомоги від одноклубників. Після короткої комбінації м'яч опинився в сітці воріт Шеффілда.

Відео курйозного голу