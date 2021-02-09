Футболіст клубу Серії А потрапив у реанімацію після падіння з вагона поїзда

Футболіст молодіжної команди Верони Андреа Греселе потрапив в реанімацію в результаті події на залізниці.

18-річний футболіст перебуваючи в компанії друзів, виліз на поїзд і торкнувся рукою лінії електропередачі.

Дивіться також: Оголений чоловік вибіг на поле під час Супербоулу і виграв 374 000 доларів, поставивши на себе

Футболіста вдарило струмом, в результаті чого він впав з чотириметрової висоти. Лікарі діагностували перелом хребців і набряк головного мозку. Інцидент стався 6 лютого.

Верона, яка зараз займає 9 місце в турнірній таблиці Серії А, в своєму твітері прикріпила повідомлення на підтримку юного футболіста: "Ми всі з тобою, з твоїми близькими, які, як і ми, піклуються про тебе. Давай, Андреа".

Андреа, який виступає на позиції правого захисника, вже потрапляв до складу основної команди на гру Кубка Італії.