Футболіст клубу Серії А потрапив у реанімацію після падіння з вагона поїзда
Футболіст молодіжної команди Верони Андреа Греселе потрапив в реанімацію в результаті події на залізниці.
Джерело:ESPN
18-річний футболіст перебуваючи в компанії друзів, виліз на поїзд і торкнувся рукою лінії електропередачі.
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Футболіста вдарило струмом, в результаті чого він впав з чотириметрової висоти. Лікарі діагностували перелом хребців і набряк головного мозку. Інцидент стався 6 лютого.
Верона, яка зараз займає 9 місце в турнірній таблиці Серії А, в своєму твітері прикріпила повідомлення на підтримку юного футболіста: "Ми всі з тобою, з твоїми близькими, які, як і ми, піклуються про тебе. Давай, Андреа".
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