Футболист клуба Серии А попал в реанимацию после падения с вагона поезда
Футболист молодежной команды Вероны Андреа Греселе попал в реанимацию в результате происшествия на железной дороге.
Источник:ESPN
18-летний футболист находясь в компании друзей, вылез на поезд и коснулся рукой линии электропередачи.
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Футболиста ударило током, в результате чего он упал с четырехметровой высоты. Врачи диагностировали перелом позвонков и отек головного мозга. Инцидент произошел 6 февраля.
Верона, которая сейчас занимает 9 место в турнирной таблице Серии А, в своем твиттере прикрепила сообщение в поддержку юного футболиста: "Мы все с тобой, с твоими близкими, которые, как и мы, заботятся о тебе. Давай, Андреа".
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