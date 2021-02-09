Футболист молодежной команды Вероны Андреа Греселе попал в реанимацию в результате происшествия на железной дороге.

18-летний футболист находясь в компании друзей, вылез на поезд и коснулся рукой линии электропередачи.

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Футболиста ударило током, в результате чего он упал с четырехметровой высоты. Врачи диагностировали перелом позвонков и отек головного мозга. Инцидент произошел 6 февраля.

Верона, которая сейчас занимает 9 место в турнирной таблице Серии А, в своем твиттере прикрепила сообщение в поддержку юного футболиста: "Мы все с тобой, с твоими близкими, которые, как и мы, заботятся о тебе. Давай, Андреа".

Siamo vicini a te, ai tuoi cari e a chi, come noi, ti vuole bene.



Forza Andrea!#HVFC pic.twitter.com/Jqzh0slPTo — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 8, 2021

К слову. Андреа, который выступает на позиции правого защитника, уже попадал в состав основной команды на игру Кубка Италии.