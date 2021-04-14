Футболіст Карпат бійцівським прийомом "поклав на газон" арбітерку матчу: курйозне відео

У середу, 14 квітня, відбулося дербі між Карпатами – команда зі Львова приймала однойменну команду з Галича. А обслуговувала цей матч арбітерка Крістіна Козорог.

Саме з нею пов'язаний один з найбільш кумедних епізодів цього матчу.

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Вже у компенсований до першого тайму час півзахисник галицьких Карпат Назар Вербний не помітив її, і після зіткнення з ним арбітерка опинилася на газоні.

Відео падіння Крістіни Козорог

Одразу після цього арбітерка дала свисток на перерву. А всі чотири голи в матчі було забито у другому таймі. Дубль Романа Лебедя та гол Віктора Хомченка з пенальті принесли перемогу галицьким Карпатам. За львівські Карпати єдиний гол в цьому матчі забив Костянтин Бичек.