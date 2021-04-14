Именно с ней связан один из самых забавных эпизодов этого матча.
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Уже в компенсированное к первому тайму время полузащитник Галицких Карпат Назар Вербный не заметил ее, и после столкновения с ним арбитр оказалась на газоне.
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Сразу после этого арбитр дала свисток на перерыв. А все четыре гола в матче были забиты во втором тайме. Дубль Романа Лебедя и гол Виктора Хомченко с пенальти принесли победу галицким Карпатам. За львовские Карпаты единственный гол в этом матче забил Константин Бычек.